Teatrul Anton Pann merge cu…«Dragoste» la Sibiu

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Bucuria de a fi pe scena unuia dintre cele mai importante festivaluri de teatru din lume este mare. Și ca să fim în ton cu motto-ul acestui festival care se desfășoară sub genericul MULȚUMESC, încheiem cu un mulțumesc pe care îl adresăm celor doi, Andrei și Andrea Grosu, unul dintre cei doi, Andrei, dorind să facă parte din echipa Teatrului Anton Pann. Felicitări Teatrului Anton Pann și succes spectacolului ”Dragoste” pe scena Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) 2025, reprezentație care va avea loc joi 26 iunie, ora 21.00, Teatrul Gong, Sala Etaj.

Spectacolul ”Dragoste” co producție a Teatrului Anton Pann cu Unteatru va fi prezentat joi 26 iunie pe scena unuia dintre cele mai importante festivaluri de teatru din lume, care se desfășoară la Sibiu în perioada 20 iunie – 29 iunie, Festivalul Internațional de Teatru (FITS) 2025. Tema ediției de anul acesta are ca motto cuvântul MULȚUMESC, cuvânt care face legătura între generozitate, bucurie, puterea de a dărui, emoție și relația dintre artiști și public. Spectacole de teatru, spectacole de stradă, acrobați la înălțime, concerte, dansuri aeriene, parade, spectacol cu drone și lumini, în total 841 de evenimente, fac din Sibiu un loc al întâlnirii a peste 5000 de artiști din 82 de țări.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT Politică și Administrație ALDE Forța Dreptei PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Comemorări Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Judo Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zi de zi Zvonuri