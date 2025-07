Ziua Imnului Național – cinci zile pline de evenimente

Email the Author

Parteneri: Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru Toţi” Vâlcea, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, Fanfara Județeană „Constantin Brâncoveanu”, Filarmonica „Ion Dumitrescu”, Golden Voices Academy by Robert Pâlșu, Palatul Copiilor Vâlcea, Teatrul Municipal „Ariel”, Școala de dans Ru-Apollo, Uniunea Artiştilor Plastici – filiala Vâlcea, Viobeti Comimpex SRL

10:00 • Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleșoianu” și Palatul Copiilor – Concursul Național de Navomodele „Cupa Râmnicului” ediția a XV-a 17:00 • Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”: Vernisajul expoziției Taberei de pictură „La Râmnic”, ediția a XIII-a 17:00 • Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu”, Secția Muzeul de Istorie: Vernisajul expoziției personale de sculptură a artistului Dumitru Radu 18:00 • Galeria Cozia Pasaj 2: Vernisajul expoziției Tabăra de fotografie Mihăești 18:30 • Galeria Artex & Galeria Cozia Pasaj 2: Salonul Județean de Artă – expoziție de artă contemporană a membrilor Filialei Râmnicu Vâlcea a UAP din România 19:30 • Teren C.S.M. II: „Cupa Imnului” – fotbal 19:30 – 23:00 • Shopping City Mall: Spectacol de dans cu Școala de dans Ru-Apollo / Concert festiv al Golden Voices Academy by Robert Pâlșu / Concert FELI / Concert GRASU XXL

A mai rămas puțin timp până la startul celei mai importante sărbători a Râmnicului: Zilele Imnului Național, ce marchează împlinirea a 177 de ani de la prima intonare într-un cadru oficial a cântecului „Deșteaptă-te, române!”, la 29 iulie 1848, pe locul actualului Parc Zăvoi. Ca în fiecare an, Primăria municipiului și partenerii tradiționali au pregătit un program complex din care nu lipsesc concerte de toate genurile, întreceri sportive, vernisaje, un târg de artă populară sau evenimente oficiale. Participarea la toate manifestările din program este, ca de fiecare dată, gratuită.

