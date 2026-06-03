VIITORUL BUDEȘTI – ACS PĂUȘEȘTI MĂGLAȘI, ÎN FINALA CUPEI ROMÂNIEI JUDEȚENE, ORA 17,30

Finala Cupei României Boromir la fotbal se joacă astăzi în Zăvoi. Protagoniste sunt ACS Păușești Măglași(locul 2 în Liga 4) și Viitorul Budești(locul 5 în Liga 4), într-o confruntare care pune față în față doi antrenori cu pretenții, dar la fel de bine entuziasmul cu experiența jucătorilor din cele două echipe.

➡️Păușești Măglași a avut un traseu mai relaxat până în finală, după ce a eliminat Orlești, 7-1 în sferturi, apoi 9-1 în dublă manșă pe Băbeni. De partea cealaltă, Viitorul Budești a reușit un adevărat tur de forță, scoțând din competiție, 2-1 în sferturi, pe Viitorul Horezu, lidera Ligii 4, dar și pe Cozia Călimănești, în semifinale, cu un dublu 3-2.

➡️În meciurile directe din Liga 4, Păușești Măglași a învins acasă cu 2-1, în timp ce, la retur, a fost 3-3 la Budești, după o partidă dramatică.

➡️Jucători buni, ambiții mari, se anunță o încleștare pe cinste, care merită văzută din tribune. În plus, astăzi va fi singura zi în care nu va ploua din următoarele șase.

📌Viitorul Budești – Păușești Măglași, ora 17,30, stadion „1 Mai” – Zăvoi, cu trofeul pe masă.