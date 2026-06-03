JUNIORII U16 DE LA SCM RÂMNICU VÂLCEA RĂMÂN CU MEDALIILE DE ARGINT:

1-2 ÎN FINALA CUPEI ROMÂNIEI CU FC BIHOR

N-a fost să fie astăzi. Juniorii U16 de la SCM Râmnicu Vâlcea au pierdut finala Cupei României la fotbal, disputată la Deva, 2-1 pentru FC Bihor.

După 1-0 la pauză pentru bihoreni, vâlceanul Stătescu, mereu el, a egalat în minutul 60. Portarul Lorenzo Butoi a apărat un penalty. Totuși, cei de la Bihor au marcat golul victorios, pentru a ridica cupa la final.

Cei care au început finala Cupei României de la Deva au fost:

👉Lorenzo Butoi – Andrei Bărbulescu, Alexandru Dobrița, Gabriel Mihai, Nicolae Găujan, Gabriel Stoica, Mihai Moldovan, Răzvan Foltea, Gabriel Enescu, Marian Zăvoi, Octavian Stătescu.

👏Să aplaudăm performanța jucătorilor lui Cristian Bora. Cu entuziasm, dar mai ales cu speranțe pentru viitor.

☑️Și să o încadrăm într-un context îmbucurător al juniorilor de la SCM. Atât jucătorii de la U16, cât și fotbaliștii U19 au câștigat seriile campionatelor naționale pentru categoriile respective de vârstă. Octavian Stătescu, juniorul U16, a debutat la echipa mare a SCM. Ionică, Saraolu, Ciortan, de la U19, au evoluat deja la aceeași echipă de seniori care a promovat în Liga 2.

‼️Premise, așadar, sunt pentru evoluție. Rămâne ca clubul, dar mai ales toți tinerii jucători, să aibă grijă de destinul lor fotbalistic.