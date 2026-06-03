MIA ZSCHOCKE

Poate că soarta a fost puțin nedreaptă și nu a mai adus-o la națională, într-un an excepțional pentru Germania. Dar ea a continuat să joace la cel mai înalt nivel pentru Râmnicu Vâlcea, așa cum a făcut-o și sezonul trecut. Aduceți-vă aminte partidele cu Dortmund(ambele) și de la Sola, din EHF European Cup, în momente incerte pentru vâlcence. Aduceți-vă aminte de toate meciurile din sala Traian, de meciul formidabil făcut în iarnă la Brașov, chiar dacă pierdut, ca și de constanța arătată de-a lungul campionatului.

Așa a construit, în sezonul recent încheiat, cea mai mare medie de eficiență din Liga Florilor. Peste Delgado și peste Omoregie! Dacă ar fi jucat și ultimele două partide de campionat, media aceea spectaculoasă de eficiență handbalistică ar fi consacrat-o de-a binelea MVP-ul Ligii Florilor. Ar fi fost o răsplată meritată pentru toate deciziile ei de jucătoare profesionistă, din teren.

Și așa însă, acest clasament în trei câștigat, la vârf, reprezintă cel mai frumos compliment adresat inteligenței, consistenței și respectului față de joc arătat.

O altă echipă a SCM Râmnicu Vâlcea va căuta strălucirea, din vară. Foarte multe jucătoare au plecat, din diferite motive, ducându-și mai departe poveștile. O singură realitate trebuie însă să păstreze în mijlocul ei noua echipă vâlceană.

Spiritul lucrului bine făcut al Miei Zschocke.