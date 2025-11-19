Salonul Internațional HERVEX – trei zile de evenimente științifice, la Băile Govora

Vreme de trei zile, adică 19-21 noiembrie 2025, stațiunea vâlceană este gazda unuia dintre prea puținele evenimente științifice internaționale care mai sunt organizate în județul Vâlcea. Născut în 1993, HERVEX este un eveniment care adună, an de an, numeroase personalități ale domeniului hidraulicii și pneumaticii iar lista participanților acestei ediții este la înălțime: Zulai Kizilaslan – EKK (Egale Simrax, Olanda), Krzyszof Kedzia (Universitatea din Wroklaw, Polonia), Katharina Schmitz (director RWTH Universitatea din Aachen, Germania), Tatiana Minav( Universitatea din Tampere, Finlanda) Mohammad Atef Khader Shehadeh – AGIR Dolj.