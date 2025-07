Teatrul Anton Pann pe scena celui mai lung festival din România…cu multă «Dragoste»

Timp de 11 săptămâni la Constanța se desfășoară cel mai lung festival de teatru intitulat Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului, pe scurt ”SEAS”. Festivalul a început în data de 10 iulie și se va încheia pe 18 septembrie 2025. În cele 11 săptămâni pe scena acestui festival vor urca peste 1500 de artiști din 50 de teatre, actori, regizori, performeri, scenografi, artiști vizuali și companii invitate. Amintim aici doar câteva: Istanbul State Symphony Orchestra, Teatrul Național București, Opera Națională București, Declan Donellan, Radu Afrim, Silviu Purcărete, Florin Piersic Jr., Ofelia Popii și mulți alții. Toate aceste nume sonore fac din SEAS 2025 cel mai mare eveniment cultural estival al României.

Printre atâtea nume sonore, spectacole de teatru, concerte, dans, teatru de stradă, la cea de a IV-a ediție a Festivalului ”SEAS” a fost invitat și Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea. În data de 25 iulie pe scena Teatrului de Stat Constanța, Sala Lahovari, va prezenta spectacolul ”Dragoste” după povestiri de A.P. Cehov, regia- Andreea și Andrei Grosu, scenografia – Vladimir Turturica. După cum bine știți spectacolul ”Dragoste”, în co producție cu Unteatru, a fost dublu nominalizat la Gala Premiile UNITER, a participat în Festivalul Național de Teatru (FNT) și a urcat în iunie a.c. pe scena Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, FITS. Invitația primită de cei de la Teatru Anton Pann este onorantă, iar faptul că spectacolul este sould out nu poate să fie decât un plus de încredere și apreciere. Din nou numele Teatrului Anton Pann este alături de nume importante ale teatrului românesc și nu numai. Suntem convinși că ”Dragoste” va ajunge la sufletul constănțenilor și a celor care vor fi prezenți. Trebuie să vă mai spunem că acest important eveniment, ”SEAS” – Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului, este organizat de Teatrul de Stat Constanța, cu finanțare din partea Consiliului Județean Constanța.

În continuare, după participarea de la ”SEAS”, Teatrul Anton Pann va prezenta spectacolul ”Dragoste”, în data de 26 iulie, și în cadrul Festivalul de Teatru și Film „Șerban Ionescu” eveniment care se ține în Stațiunea 2 Mai. Este un proiect de suflet, organizat de Asociația „Șerban Ionescu”, alături de parteneri exclusiv din zona privată, cu sprijin financiar de la Ministerul Culturii. Scopul este acela de a susține și promova noile generații de artiști din România, oferindu-le un context de conectare cu publicul festivalului, dar și cu mediul cultural românesc.

Printre activitățile cu prezentarea în sezonul estival a unor spectacole la sediu sau în alte părți și realizarea de noi producții, Teatrul Anton Pann își face timp pentru a onora invitațiile primite la importante festivaluri naționale și internaționale. De aceea le urăm succes și multe aplauze!