HomeAnunturiIKONOS – COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT: “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC IN COMUNA BUJORENI, SAT OLTENI, JUDETUL VALCEA” IKONOS – COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT: “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC IN COMUNA BUJORENI, SAT OLTENI, JUDETUL VALCEA” Scris deCurierul de Valcea, 5 iunie 2026 Distribuie pe:Tweet Partajează prin WhatsApp(Se deschide într-o fereastră nouă) WhatsApp Mai mult Trimite unui prieten un email cu o legătură(Se deschide într-o fereastră nouă) Email Imprimare(Se deschide într-o fereastră nouă) Imprimare Similare