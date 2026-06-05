  • Home
  • Anunturi
  • IKONOS – COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT: “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC IN COMUNA BUJORENI, SAT OLTENI, JUDETUL VALCEA”

IKONOS – COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT: “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC IN COMUNA BUJORENI, SAT OLTENI, JUDETUL VALCEA”

Scris deCurierul de Valcea, 5 iunie 2026