VIITORUL BUDEȘTI CÂȘTIGĂ CUPA ROMÂNIEI BOROMIR ÎN MINUTUL 118!

3-2 CU PĂUȘEȘTI MĂGLAȘI

Viitorul Budești este noua deținătoare a Cupei României Boromir!

În finala jucată ieri pe stadionul „1 Mai” din Zăvoi, echipa antrenată de Alin Bunescu a învins ACS Păușești Măglași, scor 3-2, după prelungiri.

Neacșu a marcat în minutul 118, cu capul, golul victoriei.

Într-un meci foarte echilibrat, budeștenii au condus cu 1-0 și 2-1, goluri Orbișor și Geantă. Au fost egalați de mereu insistentul Mihalcea, a doua oară în minutul 89.

Când toată lumea se pregătea de penalty-uri, Neacșu a marcat cu capul din apropierea porții, dând drumul fiestei celor din Budești.

Un succes absolut meritat al budeștenilor, care, în drumul spre trofeu, au învins toată „crema” campionatului Ligii 4. După Viitorul Horezu și Cozia Călimănești, astăzi a fost rândul celor din Păușești Măglași să se încline în fața experienței, chiar dacă abia pe final.

O sinceră părere de rău pentru ACS Păușești Măglași, care, în doar câteva săptămâni, a pierdut două meciuri esențiale în minutele 89 (cu Horezu) și, ieri, 118.