Weekend bogat în evenimente, la Teatrul Anton Pann

Sfârșitul săptămânii 10–16 noiembrie aduce la Teatrul Anton Pann o suită de evenimente remarcabile, dedicate tuturor categoriilor de public. De la artă florală și conferințe inspiraționale, la comedie, literatură și teatru, oferta culturală a acestor zile este una generoasă și diversificată. Printre cele mai importante momente se numără: Cupa României de Artă Florală, a doua ediție TEDx Râmnicu Vâlcea, un spectacol de stand-up comedy cu Natanticu, precum și lansarea unei cărți și premiera unui spectacol provocator, „Decalogul după Hess”.

Începând de joi 13 noiembrie, și până duminică, 16 noiembrie, foaierul teatrului va găzdui o expoziție spectaculoasă de aranjamente florale, în cadrul Cupei României de Artă Florală. Pe 15 noiembrie, de la ora 11.00, se va desfășura TEDx Râmnicu Vâlcea, iar seara, de la ora 19.00, publicul este invitat la un show de stand-up comedy susținut de Natanticu.

Duminică 16 noiembrie, Teatrul Anton Pann propune două evenimente de marcă. De la ora 18.00, are loc lansarea cărții „Puterea din spatele puterii”, semnată de conf. univ. dr. Mihai Vincențiu Ivan, autor și coautor a 16 volume și promotor al dezvoltării personale și spirituale. Cu o vastă experiență în terapii alternative (Reiki, Theta Healing, Munay Ki, radiestezie), profesorul Ivan oferă, în cele șase capitole ale cărții, un veritabil ghid de regăsire interioară, reconectare la sine și activare a resurselor interioare prin credință, iertare, rugăciune și echilibru. De la ora 19.00, publicul este invitat la premiera spectacolului „Decalogul după Hess” de Alina Nelega, în regia lui Gabi Cadariu. Inspirat din viața lui Rudolf Hess, apropiat al lui Hitler, spectacolul oferă o meditație puternică asupra răului justificat prin idealuri. Actorul Nicu Mihoc oferă o interpretare intensă și autentică, pătrunzând în adâncul ideologiei și al umbrei umane.

Vă așteptăm să fiți parte din acest sfârșit de săptămână vibrant la Teatrul Anton Pann – un spațiu al ideilor, artei și emoției autentice.