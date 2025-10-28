Noiembrie, la Teatrul Anton Pann, o lună plină de evenimente pentru toate vârstele!

După o lună octombrie intensă, cu numeroase spectacole și activități, Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea vă așteaptă în noiembrie cu o ofertă bogată și diversificată: spectacole în premieră, participări la festivaluri importante, lansări de carte, expoziții, TEDx, stand-up comedy și multe altele.

Luna debutează, cu emoțiile întâlnirii dintre actorii teatrului și liceenii înscriși la cursurile de teatru, 1 noiembrie . Teatrul Anton Pann, un spațiu creativ în care tinerii vor învăța nu doar despre arta actoriei, ci își vor îmbunătăți dicția, gândirea critică, expresivitatea și încrederea în sine. Și nu numai atât, în urma absolvirii cursurilor se va crea trupa de teatru Junior TAP, trupă care în urma spectacolelor realizate va pleca în festivaluri ce le sunt dedicate liceenilor.

Pe 2 noiembrie , spectacolul ”Pietre în buzunar”, regia Vlad Trifaș, va reprezenta teatrul la cea de-a 36-a ediție a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț.

Pe 8 noiembrie , ”Dragoste” în regia lui Andrei și Andrea Grosu, ajunge la publicul din Ploiești, în cadrul Festivalului Toma Caragiu.

În perioada 13–15 noiembrie , veți putea admira la teatru cele mai spectaculoase aranjamente florale în cadrul Cupei României de Artă Florală.

Pe 15 noiembrie , TEDx revine la Teatrul Anton Pann, urmat de un show de stand-up comedy cu Natanticu, Ciobanu și Rădoi.

În data de 16 noiembrie , publicul este invitat la două evenimente speciale: lansarea cărții ”Puterea din spatele puterii”, scrisă de conf. univ. Mihai Vicențiu Ivan, și premiera spectacolului ”Decalogul”, după Hess.

Luna se încheie cu alte evenimente, dar pe 22 noiembrie , Teatrul Anton Pann vă invită la o altă premieră, ”Moara cu noroc”, după nuvela clasică a lui Ioan Slavici, regia Mateea Marin.

Am trecut în revistă cele mai importante momente ale lunii, între timp la sediul teatrului și în deplasare vor fi susținute spectacole, producții proprii ale Teatrului Anton Pann, atât pentru copii, cât și pentru adulți.