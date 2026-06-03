Darius Dobre, de la CNI „Matei Basarab”, va reprezenta România la două olimpiade internaționale de inteligență artificială

În urma barajelor stricte organizate de ROAI la București, Darius Dobre de la CNI „Matei Basarab” Rm. Vâlcea va reprezenta România la Olimpiada Internațională (IOAI-2026) și la Olimpiada Central Europeană de Inteligență Artificială (CEOAI-2026).​După ce și-a asigurat biletul pentru Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială (IOAI), ce se va desfășura în luna august în Astana, Kazahstan, Darius a primit la finele săptămânii trecute confirmarea unei noi reușite majore.



În urma barajelor naționale extrem de exigente organizate la București de către structura Olimpiadei Române de Inteligență Artificială (ROAI), el s-a calificat și în lotul restrâns care va reprezenta țara la prima ediție a Olimpiadei Central Europene de Inteligență Artificială (CEOAI 2026). Competiția regională de elită va fi găzduită în premieră chiar în România, la Cluj-Napoca, în luna iulie.



​Probele de baraj au testat abilități avansate de Machine Learning, statistică, rețele neurale și etică în IA, capitole la care Darius a demonstrat nu doar o pregătire teoretică de excepție, ci și o capacitate nativă de a construi modele predictive complexe de la zero. Această dublă calificare este rezultatul a sute de ore de muncă, pasiune și nopți pierdute în fața codului.



Astfel, Darius este acum în topul celor mai buni tineri din țară pe un domeniu atât de competitiv, este o mândrie pentru familie, cadre didactice și pentru întreaga comunitate. Felicitări!