Ultima festivitate „Nunta de Aur” din acest an a sărbătorit 56 de cupluri de râmniceni

Lume multă, emoții, colindători și o atmosferă cu adevărat festivă au fost ingredientele ceremoniei „Nunta de Aur” ce s-a desfășurat joi dimineața (11.12, n.r) în Sala de festivități a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”. Ultimul astfel de eveniment din acest an a strâns 56 de cupluri de râmniceni ce au fost sărbătorite de Primăria Municipiului primind, prin intermediul primarului Mircia Gutău și al reprezentanților Municipalității, o Diplomă de Fidelitate, flori, dar și un premiu de 1.000 de lei sub formă de tichete sociale. În același context festiv al sfârșitului de an, în această perioadă va avea loc și premierea a 21 de nonagenari cu ocazia intrării în „Clubul Longevivilor”, care se vor bucura – la domiciliile proprii sau la sediul Primăriei – de oferirea diplomelor, precum și a unor premii cu valori de 500 sau 700 de lei, în funcție de categoria de vârstă.