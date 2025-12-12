LIGA 3, SERIA 6. INTER SIBIU – SCM RÂMNICU VÂLCEA, ORA 14. NU E CHIAR UN MECI OARECARE

⚠️ Ultima partidă a anului pune în fața SCM-ului pe Inter Sibiu, ocupanta locului 6, cu 24 puncte. Nu ar trebui să fie un meci de vacanță, pentru că echipa sibiană este la doar trei puncte de locurile de play-off și poate emite pretenții în continuarea returului. Așadar, atenție! 2-0 au câștigat vâlcenii în tur.

➡️ Lidera seriei 6 a avut ieri, de la ora 11, ultimul antrenament înaintea partidei. Va fi plecat spre Sibiu în această dimineață, fără Ciortani și Maria, indisponibili, cu speranța că nu va întâmpina probleme de circulație pe Valea Oltului. Deși o despart 15 puncte de SCM, echipa din Sibiu poate fi periculoasă, având al treilea atac în meciurile jucate acasă, 17 goluri.

🎤 Constantin Schumacher, antrenor SCM Râmnicu Vâlcea: „Noi mergem să facem un meci bun și să câștigăm. Vrem să intrăm liniștiți în perioada de pregătire a sezonului de primăvară, cu punctele necesare „.

📌 Inter Sibiu – SCM Râmnicu Vâlcea, ora 14, Baza Sportivă Obor-Sibiu

📌 Sâmbătă, FC Păușești-Otăsău întâlnește Jiul, pe teren propriu, în timp ce Viitorul Dăești joacă la Fedeleșoiu cu Minerul Lupeni partida fiind transmisă în direct pe pagina de Facebook.