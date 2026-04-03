Primăria Râmnicului a premiat 52 de cupluri la împlinirea unei jumătăți de secol de căsnicie

Joi, 2 aprilie, în sala de festivități a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, s-a derulat prima festivitate „Nunta de Aur” din acest an, în cadrul căreia au fost premiate 52 de cupluri de râmniceni cu ocazia împlinirii a 50 de ani de căsnicie. Participanții au primit din partea primarului Mircia Gutău și a reprezentanților Municipalității câte o floare, o Diplomă de Fidelitate și un premiu în valoare de 1.000 lei sub formă de tichete valorice. În cursul anului trecut, 209 cupluri au fost sărbătorite cu același prilej de către Primăria Municipiului în cadrul a patru ceremonii organizate cu ocazia Sărbătorilor Pascale, Zilei Imnului Național, Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice și Sărbătorilor de Iarnă.