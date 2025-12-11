«Rețeaua de magazine Diana» a ajuns la numărul 100

• 100 de magazine înseamnă 100 de comunități deservite, 100 de echipe unite sub același nume și un angajament continuu, de aproape 35 de ani, pentru calitate, prospețime și servicii corecte

Râmnicu Vâlcea, 11 decembrie 2025 – Rețeaua Magazine DIANA marchează un moment definitoriu în dezvoltarea sa prin inaugurarea magazinului cu numărul 100, în orașul Berbești (Sat Dealul Aluniș, Bloc B1, Scara C, parter), județul Vâlcea. Acest prag reprezintă o etapă importantă în evoluția rețelei și confirmă continuitatea unei strategii bazate pe integrarea dintre producție și retail, un element de diferențiere pentru rețeaua Magazine DIANA.

Magazinul DIANA Berbești este un format compact, cu o suprafață de vânzare de aproximativ 50 mp, creat pentru a evidenția selecția de carne și preparate din carne DIANA, nucleul istoric al grupului. Alături de acestea, magazinul pune la dispoziția clienților o gamă esențială de produse pentru cumpărăturile de zi cu zi, printre care fructe și legume, pâine și alimente de bază, menținând caracterul de proximitate și utilitate imediată.

Deschiderea Magazinului DIANA cu numărul 100 exprimă direcția pe care rețeaua a urmărit-o consecvent în ultimii ani: formate flexibile, adaptate comunităților locale, susținute de capacitatea proprie de producție și de un standard ridicat al prospețimii. Magazinul DIANA Berbești devine, astfel, o expresie clară a maturității rețelei și a modului în care identitatea grupului se regăsește în fiecare nouă deschidere.

„Acest magazin are o încărcătură aparte pentru noi. Este dovada unui drum pe care l-am construit cu răbdare, cu disciplină și cu respect față de clienții noștri. În tot acest timp, am învățat că dezvoltarea sustenabilă înseamnă consecvență și responsabilitate față de comunitățile în care intrăm. Faptul că ajungem astăzi la această bornă arată soliditatea echipei noastre și puterea unui model de dezvoltare care rămâne ancorat în valori simple și durabile: prospețime, corectitudine și apropiere față de client”, declară Adina Crăciunescu, Managing Partner al Grupului DIANA.

Despre Magazine DIANA:

Magazine DIANA reprezintă o rețea românească de magazine, cu o tradiție de peste 34 de ani pe piața locală, ce oferă clienților o sortimentație variată pentru a acoperi toate necesitățile de zi cu zi, dar și o gamă extinsă de produse și preparate din carne DIANA. Cu peste 1000 de angajați, rețeaua Magazine DIANA cuprinde 100 de magazine în județele: Vâlcea, Gorj, Dolj, Argeș, Olt și Dâmbovița.