Primăria Râmnicului a premiat 56 de cupluri care au sărbătorit «Nunta de Aur»

În contextul marcării pe 1 octombrie a Zilei Mondiale a Persoanelor Vârstnice, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a organizat luni, 29 septembrie, a treia festivitate „Nunta de Aur” din acest an. În cocheta sală de festivități a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, primarul Mircia Gutău împreună cu alți reprezentanți ai Municipalității au avut sarcina deosebit de plăcută de a premia 56 de cupluri cu ocazia împlinii a 50 de ani de căsnicie, oferindu-le o Diplomă de Fidelitate, o floare și o cupă de șampanie, dar și tichete sociale în valoare de 1000 de lei. În același context, miercuri, 1 octombrie, actorii Teatrului Municipal „Ariel” vor oferi o reprezentație specială cu piesa „Bonsoir, Monșer!” celor 76 de seniori găzduiți în prezent de Centrul pentru Persoane Vârstnice din Ostroveni, instituție ce funcționează în cadrul administrației municipale.