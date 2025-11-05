Teatrul Anton Pann ajunge cu „Dragoste” la Festivalul Internațional de Teatru „Toma Caragiu” din Ploiești

Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea va participa cu spectacolul „Dragoste”, după povestiri de A. P. Cehov, în regia semnată de Andrei și Andreea Grosu, în cadrul celei de a XIV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru „Toma Caragiu” din Ploiești. Reprezentația teatrului vâlcean va avea loc sâmbătă 8 noiembrie, la Sala ”Toma Caragiu.”

După prezența la Festivalul de Teatru de la Piatra Neamț, cu spectacolul ”Pietre în buzunar”, regia Vlad Trifaș, unul dintre cele mai longevive din țară, ajuns anul acesta la ediția cu numărul 36, actorii Teatrului Anton Pann continuă seria prezențelor importante. De data aceasta vor pleca la Festivalul Internațional de Teatru „Toma Caragiu” din Ploiești. Organizat de Teatrul „Toma Caragiu” în parteneriat cu Primăria Municipiului Ploiești, festivalul se desfășoară în perioada 5-9 noiembrie 2025, ajungând anul acesta la cea de-a XIV-a ediție. Publicul va avea parte de spectacole diverse, de la comedii clasice la drame contemporane, prezentate de teatre importante din țară, precum: Teatrul ACT, Teatrul Metropolis, Teatrul „Stela Popescu”, Teatrul „George Ciprian” Buzău, Teatrul „Toma Caragiu” și, bineînțeles, Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea. În cadrul evenimentului vor putea fi văzuti actori iubiți de publicul din România: Marcel Iureș, Pavel Bartoș, Șerban Gomoi, Manuela Hărăbor, Crina Matei și mulți alții, în producții ce poartă semnătura unor regizori consacrați – Alexandru Dabija, Andrei și Andreea Grosu, Cristi Juncu etc. Festivalul propune, pe lângă spectacolele de teatru, spectacole-lectură, workshopuri, lansări de carte, performance-uri stradale oferite de artiști din Spania și Egipt și o expoziție foto-documentară dedicată lui Toma Caragiu.

Spectacolul „Dragoste”, după povestiri de A. P. Cehov, în regia Andrei și Andreea Grosu, va fi prezentat de Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea, sâmbătă 8 noiembrie, de la ora 15.00, pe scena Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiești. Și așa cum am mai scris ”Dragoste” a devenit un reper în palmaresul Teatrului Anton Pann, spectacolulu fiind prezent în numeroase festivaluri naționale și internaționale. Le urăm mult succes actorilor Teatrului Anton Pann, având convingerea că publicul ploieștean va fi cucerit de cele cinci povești din spectacolul ”Dragoste”.