DECLARAȚII DUPĂ PARTIDA SCM RÂMNICU VÂLCEA – GLORIA BISTRIȚA

🎤Florentin Pera (SCM Râmnicu Vâlcea): „Cred că am făcut un joc foarte bun astăzi, mai ales în prima repriză, în care am jucat tactic foarte bine, am găsit soluții și am fost eficienți la finalizare. După pauză, cred că este prima oară când am jucat de atâtea ori în pre-pasiv, spre deosebire de Bistrița. Așa că a fost o presiune suplimentară pe jucătoare în atac, după câteva pase erau în pre-pasiv și era mai dificil să găsești soluții. Am și ratat câteva ocazii. Însă, pe total, am făcut un meci bun și am arătat că Vâlcea este pe un drum bun. Sper să jucăm finala Cupei României, avem un meci foarte greu în semifinală. Dacă trecem de Baia Mare, ne dorim să câștigăm finala cu Bistrița. Eu zic că astăzi Bistrița nu a fost mai bună, într-adevăr a avut mai multe șanse în repriza a doua, Arruda a avut o eficiență mult mai bună. Noi am fost în prima repriză foarte bine cu poarta, din păcate nu am mai avut același randament. O felicit pe Quiniou pentru jocul fantastic din prima repriză, dacă era constantă pe toată durata partidei că nici nu se punea problema să pierdem acest joc. Însă repet, echipa a crescut mult, dacă anul trecut pierdea la zece goluri, acum jucăm de la egal la egal cu echipele de top. Eu sper că, așa cum am învins CSM București, să reușim același lucru în finala de la Baia Mare”.

🎤Carlos Viver (Gloria Bistrița): „Sunt foarte fericit. Sunt fericit pentru că este posibil mereu să înveți ceva dintr-un meci că acesta. Am avut presiune și s-a văzut în prima repriză. Dar apoi, pas cu pas, am început să ne revenim și la asta au participat toate jucătoarele. Acum ne bucurăm, dar trebuie să ne întoarcem la concentrare, pentru că cel mai important lucru este că mai avem două jocuri ca să câștigăm campionatul. S-a dus o bătălie astăzi, acum suntem entuziasmați, dar trebuie să ne revenim ca echipă. Cred că să câștig titlul cu Bistrița….. va fi peste cel cu Rapid”.

🎤Lorena Ostase (Gloria Bistrița): „Felicitări suporterilor celor două echipe, aici a fost o atmosferă pe care noi o avem la fiecare meci acasă. Ne-a trebuit mai mult să ne intrăm în ritm, dar în final am arătat de ce suntem pe primul loc. În prima repriză nu am fost eficiente pe aruncări, în primele zece minute nu am putut să ne ducem la poartă, emoții mari. Dar în a doua repriză am fructificat toate șansele, iar apărarea plus Arruda au fost extraordinare. Sărbătorim acum cu suporterii, le dedicăm victoria, sunt inima acestei echipe. Noi vom sărbători cu adevărat după cele două etape rămase. Dacă vom juca finala Cupei cu Vâlcea, cred că meciul va fi diferit”.