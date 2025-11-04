CINE ESTE TERRELL HARRIS, ULTIMUL TRANSFER AL ECHIPEI DE BASCHET MASCULIN CS VÂLCEA 1924

După portoricanul Gian Clavell, care a debutat strălucit la Brașov, echipa de baschet masculin CS Vâlcea 1924 l-a adus pe americanul Terrell Harris, poziția 2- shooting guard.

Terrell Harris, 32 ani, 1,93 m și 86 kg, a jucat în sezonul 2023-2024, la divizionara de ligă secundă Treviglio. 35 de partide, cu următoarea linie statistică: 32 minute/meci, 14,3 puncte/meci, 3,4 recuperări/meciși 3,2 pase decisive/meci. Mare parte din sezonul trecut l-a găsit accidentat, el antrenându-se în ultima perioadă, pentru a recupera, cu cunoscuta formație Cantu, din prima ligă italiană. Este și motivul pentru care Harris se află într-o perioadă de probă la Vâlcea, până când oficialii echipei se vor lămuri asupra capacităților sale sportive.

Miercuri, 5 noiembrie, CS Vâlcea 1924 va susține a patra partidă din FIBA Europe Cup, în Germania, contra echipei Rasta Vechta.