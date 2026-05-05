Grindeanu l-a dat jos pe Bolojan!

Chiar dacă Guvernul a „găsit”, cu numai câteva ore înainte de moțiunea de cenzură a PSD-AUR, câteva miliarde lei pentru primăriile din țară, a primei didactice a profesorilor etc. senatorii și deputații au votat cu un scor istoric, 281 pentru dintr-un total de 285 voturi valabil exprimate, „debarcarea lui Ilie Bolojan.

Interesant este că ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, vehiculat ca un posibil succesor la conducerea guvernului, a declarat chiar după vot că „PNL are o responsabilitate istorică. Trebuie să cântărească bine următoarea decizie. Dacă iese de la masa negocierilor lasă un loc liber AUR (…) Orice decizie în favoarea României nu este trădare (…)”.

Oricum, PSD a scăpat de Bolojan și, probabil, următorul pas este înlăturarea USR din cercul marilor decizii politice.