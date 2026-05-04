Document revoluționar pentru revigorarea economiei vâlcene elaborat de Camera de Comerț și Industrie Vâlcea

Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea a reflectat asupra situației economice și sociale a județului Vâlcea și a redactat un Raport care poate fi supus atenției publice: „Camera consideră că elementele obiectiv identificate în analiză pot constitui ținte importante în dezvoltarea economică a județului pe termen mediu și lung. În acest sens putem organiza pentru prezentarea și analizarea acestui raport, în termen de 30-45 de zile, sub patronajul și coordonarea Consiliului Județean Vâlcea, o întâlnire la nivel de județ cu participarea principalelor instituții administrative și a firmelor reprezentative din județ” explică Valentin Cismaru, președintele CCI Vâlcea.

Raportul strategic „Reconversia economică şi creşterea competitivității judeţului Vâlcea (2026-2030)” are drept constatare principală: Județul Vâlcea riscă să rămână o zonă de tranzit într-o regiune cu dezvoltare polarizată, ceea ce reduce capacitatea de a reține capital şi forţă de muncă!

Potrivit documentului blocajul critic stă în conectivitatea rutieră şi feroviară insuficientă care crește costurile logistice şi diminuează atractivitatea pentru investiții productive. Ca oportunitate strategică este identificată producția de energie hidroelectrică stabilă (putere constantă) ce poate susține investiții în infrastructură digitală (datacentere) și proiecte Al, cu efect de antrenare în economie: „Direcţii recomandate pentru 2026-2030: mecanism județean de promovare investiţională şi portofoliu „,ready-to-invest”; dezvoltarea conceptului,,Energy- for-Data Hub”; consolidarea unui cluster de wellness și turism medical; reactivarea centrului expozițional ca platformă B2B pentru logistică şi trading.

Riscuri majore: discontinuitate decizională şi deficit de competenţe. Măsuri de mitigare: pact economic județean și programe de învățământ dual / reconversie.

Ţinte orientative 2030: creșterea ISD față de 2024 (țintă: +300%), creşterea productivităţii/angajat (ţintă: +40% ) şi avans măsurabil pe proiectele-cheie de conectivitate rutieră şi feroviară.

Recomandări şi decizii propuse: Adoptarea direcției strategice „Energy-for-Data Hub” ca proiect-fanion al județului pentru intervalul 2026-2030; Mandatarea CCI Vâlcea (în parteneriat cu CJ/primării) pentru instituirea unui mecanism de promovare investițională și a unui portofoliu de proiecte,, ready-to- invest”; Aprobarea unei foi de parcurs cu termene 30/90/180 zile şi a unui set de indicatori (KPIs) monitorizați trimestrial.

Raportul se bazează pe o analiză calitativă a poziționării macro-regionale a judeţului Vâlcea, pe identificarea blocajelor structurale (în special conectivitate, active industriale şi turism) şi pe formularea unui set de direcții strategice pentru intervalul 2026-2030. Constatările şi ţintele sunt orientative şi au rolul de a susține decizia şi prioritizarea proiectelor; operaționalizarea necesită, ulterior, fișe de proiect, bugetare și calendarizare detaliată.

Vulnerabilitatea Vâlcii vine din faptul că județul a rămas predominant o zonă de tranzit. Absenţa unei strategii coerente de,,captare a valorii” face ca profiturile generate de resursele locale să fie procesate sau reinvestite în judeţele vecine.

Înainte de formularea soluțiilor, este necesar un diagnostic: ce active există, unde se blochează conversia lor în valoare economică şi ce pierderi recurente sunt generate de conectivitatea insuficientă și de poziţionarea slabă în lanțuri de valoare.

Infrastructura deficitară a condus la,gâtuirea” dezvoltării iar deficit feroviar este evident – linia Vâlcele-Râmnicu Vâlcea reprezintă un activ de capital ,,înghețat”. Finalizarea ar scurta ruta spre Bucureşti şi ar transforma Râmnicu Vâlcea într-un nod feroviar mai competitiv. În plus întârzierea conectării la Coridorul IV prin Tigveni-Găneasa menţine costuri logistice peste media regiunilor mai bine conectate.

2.2. Sectorul industrial şi de apărare

Vâlcea deţine trei unități din industria de apărare care funcționează la o capacitate sub- optimală. Într-un context european marcat de reînarmare, neintegrarea acestora în programele de finanțare SAFE (Sovereignty in Advanced Manufacturing for Europe) constituie o pierdere strategică de capital.

2.3. Resursa turistică: fragmentare și degradare

Deţinem cea mai mare densitate de stațiuni balneare (Călimăneşti, Govora, Olăneşti), dar randamentul pe cameră (RevPAR) este printre cele mai scăzute din regiune. Cauza: un model de afaceri bazat pe asistență socială, în loc de wellness şi turism medical de înaltă valoare.

III. Direcție strategică: Vâlcea ca,,Energy-for-Data Hub”

Un potențial pivot de competitivitate pentru judeţ este energia. În economia centrată pe date (cloud/Al), disponibilitatea unei puteri electrice stabile, la care se adaugă conectivitate digitală adecvată, poate susține investiții mari şi poate genera efecte de antrenare în servicii, industrie şi venituri bugetare locale.

3.1. Avantajul comparativ energetic

Vâlcea produce energie hidroelectrică relativ stabilă (Olt şi Lotru). Spre deosebire de sursele intermitente (eolian/solar), hidroenergia oferă un profil mai constant, relevant pentru consumatori mari (de tip datacenter).

CCI Vâlcea propune: evaluarea fezabilității unei zone dedicate infrastructurii digitale (datacentere) – inclusiv condiții de racordare, capacitate disponibilă, trasee de fibră şi regim urbanistic – astfel încât investitorii să poată construi pe amplasamente pregătite (autorizații, utilități, acces).

Plan de acţiune 2026-2030:

Planul de mai jos traduce oportunitatea energetică şi poziția geografică într-un portofoliu de măsuri executabile. Pilonii sunt gândiți să se susțină reciproc: promovare investițională → proiect-fanion digital upgrade de brand turistic infrastructură de business şi trading.

Pilonul 1: Strategie de competitivitate agresivă

CCI Vâlcea trebuie să acționeze ca un,,Investment Promotion Agency” prin crearea unui catalog de ,,Active Ready-to-Invest”. Administrația trebuie să ofere terenuri cu PUZ şi utilități finalizate, nu doar promisiuni.

Targeting: Atacul direct asupra investitorilor din supply chain-ul automotive care s- au saturat de costurile ridicate din Sibiu sau Cluj.

Pilonul 2: Hub de energie verde şi Al (,,Vâlcea Digitală”)

Soluție: Parteneriat strategic cu Hidroelectrica şi Transelectrica pentru rezervarea unor capacități de putere dedicate unui parc tehnologic de tip Datacenter.

Impact: Un singur datacenter de mari dimensiuni poate atrage investiții de peste

500 milioane euro și poate genera venituri bugetare locale care să depășească toate industriile manufacturiere actuale la un loc.

Pilonul 3: Rebranding balnear-,,Vâlcea Wellness Cluster”

Soluție: Fuzionarea promovării celor trei stațiuni sub un singur brand internațional. Trecerea de la,,bilete de tratament” la parteneriate cu asigurători privați din Germania și Austria pentru servicii de recuperare medicală.

Pilonul 4: Reactivarea centrului expozițional

Soluție: Transformarea acestuia în ,,Smart Logistics & Trading Hub”. Spațiul trebuie să devină bursa regională de mărfuri şi tehnologie, conectând producătorii locali cu piețele din Balcani” arată Raportul CCI Vâlcea.