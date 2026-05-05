Extraordinară la Primăria Vâlcea. Se împart banii Râmnicului și se reduc schemele de personal

Vineri, 08 mai, începând cu ora 10.00, va avea loc la Primăria Râmnicu Vâlcea, şedinţa extraordinară a Consiliul Local al municipiului. Se anunță o ședință cu greutate, se discută bugetul Râmnicului și al instituțiilor subordonate, mai mult sau mai puțin, Primăriei.

Astfel, reprezentanții unităților de învățământ din municipiu preuniversitar, ai Direcției de Asistență Socială, DADP-ului, Căminului pentru Persoane Vârstnice, ai Creșelor și Centrului Cultural al Municipiului Rm. Vâlcea vor afla care sunt banii cu care se pot, sau nu, descurca pe parcursul anului 2026.

De pe lista consilierilor nu vor lipsi nici punctele referitoare la bugetele Sport Club Municipal, Piețe Prest, sau ETA. O atenție deosebită se va îndrepta și asupra banilor care vor trebui alocați organizării evenimentelor cultural artistice pentru anul 2026.

11 puncte de pe ordinea de zi vor fi doar despre bani, restul, cu aceeași greutate, vor aborda reorganizări administrative în cadrul instituțiilor conform prevederilor art. XL din O.U.G. nr.7/2026 – respectiv reducerea cu 30 la sută a numărului de posturi din administrațiile publice locale.

În cazul Râmnicului, reorganizarea nu va însemna reducerea efectivă de personal, ci reducerea posturilor vacante din organigrame, care, la acest moment, nu sunt ocupate.