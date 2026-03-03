De Hans Pelshenke, în exclusivitate pentru Curierul de Vâlcea:

ATLASUL UNIVERSULUI ȘI DE CAPUL NOSTRU, PREMIATE LA BERLIN

Între 12 și 22 februarie a avut loc al 76-lea festival de film internațional din Berlin – „Berlinale”. Au fost prezentate 278 de filme din 80 de țări.

Din România au fost proiectate „Atlasul Universului” (2026, regizor Paul Negoescu) și „De Capul Nostru” (2026, regizor Tudor Cristian Jurgiu).

În „Atlasul Universului”, micul Filip, din greșeală, cumpără doi papuci pentru piciorul drept și apoi se duce să caută un papuc pentru piciorul stâng. Pe drum întâlnește oameni și învață mult despre viața. „De Capul Nostru” abordează tema impactului absenței părinților asupra copiilor.

În secțiunea Retrospective cu mottoul „Lost in the 90s” au fost prezentate Videogramele unei revoluții-(1992), realizate de Harun Farocki și Andrei Ujica. Acesta oferă prin video-uri ale televiziunii de stat și ale persoanelor particulare, perspectiva asupra Revoluției române.

Juriul, condus de regizorul german Wim Wenders, a premiat The Yellow Letters-(2026, regizor Ilker Catak) cu „Ursul de Aur” pentru cel mai bun film.

„Ursul de Argint”, pentru cea mai bună actriță în rol principal, a fost câștigat de Sandra Hüller, pentru prestația din filmul Rose-(2026).

Dar și filmele românești au avut succes: „De Capul Nostru” a câștigat premiul CICAE ART CINEMA AWARD, acordat de Confederația Internațională a Cinematografie de Artă pentru secțiunea „Forum” și, chiar dacă „Atlasul Universului” nu a obținut premiul pentru cel mai bun film de copii, a primit o mențiune specială din partea juriului internațional al filmelor pentru copii.

Următoarea ediție a Berlinalei va avea loc în perioada februarie-martie 2027 dar data exactă nu este încă anunțată.