Spectacol pentru copii „Țup –Imposibil e doar un cuvânt”, la Teatrul Anton Pann

Teatrul Anton Pann încheie luna martie cu un spectacol pentru copii, care va avea loc duminică 29 martie, de la ora 12.00, în Sala Mare. Este vorbade… „Țup –Imposibil e doar un cuvânt”, un spectacol al Centrului Independent pentru Arta Animației (CIAA) care, începând cu data de 21 martie se află într-un turneu national.

„Țup–Imposibil e doar un cuvânt”, inspirat de cartea scrisă de Alex Donovici și montat de Eduard Cîrlan, aduce în fața copiilor o poveste emoționantă despre curaj, acceptare și depășirea limitelor. Protagonista, Țup, este un pui de ciocârlie născut fără aripi și cu picioare scurte, care descoperă că adevărata putere vine din interior. Povestea îi învață pe cei mici că, indiferent de obstacole, cu determinare și încredere în sine pot depăși orice dificultate.

Creat special pentru copiii cu vârste între 4 și 9 ani, spectacolul este unul interactiv, plin de culoare și umor, adaptat în așa fel încât să le capteze atenția și să le stimuleze imaginația. Prin intermediul teatrului de păpuși, copiii sunt invitați într-o lume magică în care descoperă importanța acceptării diferențelor, a prieteniei și a sprijinului reciproc. Publicul este invitat să ia parte la această aventură în care „imposibil” devine doar un cuvânt, iar curajul și prietenia sunt aripile care ne ajută să zburăm. Durata spectacolului este de 45 de minute, iar experiența promite să fie una memorabilă atât pentru cei mici, cât și pentru părinții și bunicii care îi însoțesc. Din distribuția spectacolului fac parte actorii: Arina Vrabie, Andreea Trestianu, Eduard Cîrlan, Ioana Perescu, Ionuț Terteci, Ștefan Craiu, Vlad Constandache, Vlad Dragne. Scenografia și păpușile sunt realizate de Flavia Stroe, iar muzica compusă de Vlad Constandache.

Biletele sunt disponibile pe www.iabilet.ro , dar mai pot fi achiziționate și în ziua spectacolului, înainte de intrarea în sală.

