Peste 400 de locuri de muncă vacante în județul Vâlcea

• majoritatea ofertelor de muncă sunt pentru persoane fără studii superioare

Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, sunt disponibile 476 locuri de muncă vacante în județul Vâlcea.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru : operator abatorizare păsări (50), muncitor necalificat diverse domenii (37), operator mașini diverse (36), manipulant mărfuri (27), agent de securitate (21), ajutor bucătar (18), zugrav (15), șofer de autoturisme și camionete (14), vânzător (12), confecționer tâmplărie de aluminiu (10), femeie de serviciu (10), operator la fabricarea mezelurilor (10).

Persoanele interesate pot aplica și pentru alte locuri de muncă precum: ambalator manual (9), electrician de întreținere și reparații (9), ciontolitor tranșator carne (8), inginer diverse domenii (8), lucrător comercial (8), ospătar (chelner) (8), lucrător gestionar (7), sudor (7), bucătar (6), lăcătuș diverse domenii (6), mecanic utilaj (6), dulgher(exclusiv restaurator) (6), consilier vânzări asigurări (5), fierar betonist (5), forjor-matrițer (5), mașinist diverse utilaje (5), montator diverse domenii (5).

Alte locuri de muncă disponibile sunt cele pentru: barman, conducător auto transport persoane, mecanic agricol, operator la prelucrarea maselor plastice, operator textile nețesute, stivuitorist, administrator societate comercială, agent de vânzari, agent hidrotehnic, ajutor ospătar, asistent cercetare, asistent medical de farmacie, barista, bibliotecar (studii superioare), brutar, chimist, cofetar, conducător autospecială, conducător autotrailer, conducător auto transport mărfuri, confecționer articole piele și înlocuitori, consilier instituții publice, consilier/expert/inspector/referent/economist, controlor calitate, crescător de păsări, croitor, croitor-stanțator piese încălțăminte, etc.

Reprezentanții AJOFM Vâlcea fac precizarea că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în județul Vâlcea pot vizualiza ofertele complete accesând site-ul www.anofm.ro, pagina de Facebook a instituției “AJOFM Vâlcea” sau se pot prezenta la sediul AJOFM Vâlcea.