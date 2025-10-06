Teatrul Anton Pann – un nou premiu important! Andrei Cătălin, distins cu ”Premiul pentru cel mai bun rol masculin”….din «Dragoste»

La Festivalul UNDERCLOUD 18 din București, eveniment care a avut loc în perioada 18 septembrie – 5 octombrie, actorul Andrei Cătălin a fost distins cu Premiul pentru cel mai bun rol masculin, Volodea, din spectacolul ”Dragoste” regia Andrei și Andrea Grosu. Cei care l-au urmărit pe scenă, în spectacolele Teatrului Anton Pann sau în alte producții, știu deja cât de cameleonic și intens este jocul său actoricesc. De această dată, și juriul UNDERCLOUD, format din Rodica Mandache, Aura Corbeanu, Catinca Drăgănescu, Silvia Dumitrache, Ioana Marchidan și Alina Epîngeac, a apreciat aceste calități și a decis să îl răsplătească cu Premiul pentru cel mai bun rol masculin.

Absolvent al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, secția actorie, Andrei Cătălin este, din 2015, actor al Teatrului Anton Pann din Râmnicu Vâlcea. S-a remarcat încă de la debutul său în spectacolul „Femei/Bărbați”, regizat de Vlad Massaci, spectacol prezentat și la Festivalul Național de Teatru (FNT) în 2016. De la Billy în „Femei/Bărbați”, Grasu în „YEN”, Peter în „Un dușman al poporului”, până la Chiriachița și Crăcănel – fiecare rol i-a confirmat talentul. A fost nominalizat la Gala Premiilor UNITER, a câștigat premii importante, iar fiecare apariție a sa pe scenă a fost și rămâne o bucurie pentru public. În 2019, a fost distins cu Premiul pentru cel mai bun actor la prima ediție a New Wave Theater Festival (Reșița), pentru rolul frizerului Marc-Aureliu din „Crăciunul președintelui”, regia Chris Simion-Mercurian. Premiul de acum și celelalte premii se adaugă unui parcurs profesional remarcabil și confirmă valoarea sa, Cătălin fiind un actor complet, premiat și aplaudat. Felicitări conducerii Teatrului Anton Pann și întregii echipe artistice, care, împreună cu regizorii colaboratori, dau viață unor spectacole puternice și relevante. Andrei Cătălin e dovada vie că talentul, perseverența și pasiunea își găsesc întotdeauna drumul spre luminile rampei. Așadar, un ropot de aplauze pentru el și pentru Teatrul Anton Pann!