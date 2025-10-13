Teatrul «Anton Pann» și «Dragoste» adună premiile festivalurilor de teatru din țară

La doar o săptămână după premiul obținut de Andrei Cătălin la Festivalul Undercloud București, Teatrul Anton Pann se bucură de o nouă recunoaștere importantă. În cadrul celei de-a 36-a ediții a Festivalului de Comedie de la Galați (4–12 octombrie 2025), actorul Codrin Boldea a fost distins cu „Premiul Mihai Mihail”, pentru interpretarea rolurilor „El” și „Pavel Vasilievici” din spectacolul ”Dragoste”, în regia lui Andrei și Andreea Grosu. Dacă mai adăugăm și premiul obținut de Bianca Cuculici la Buzău – Premiul pentru cea mai bună actriță, înțelegem de ce „Dragoste” devine un reper în palmaresul recent al Teatrului Anton Pann. Spectacolul a fost prezent în numeroase festivaluri naționale și internaționale, printre care amintim doar: Festivalul Național de Teatru (FNT), Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), dar și nominalizările în cadrul Galei UNITER. Codrin Boldea nu poate trece neobservat pe scenă, iar acest lucru a fost confirmat și de juriul prestigios de la Galați, format din: Magda Catone, Cristi Juncu și Doru Mareș, plus echipa de actori care, împreună, i-au acordat premiul pentru expresivitate, profunzime și forță actoricească.

Premiul acordat lui Codrin Boldea la Festivalul de Comedie de la Galați are, dincolo de valoarea artistică, și o semnificație emoționantă: este un omagiu adus lui Mihai Mihail, personalitate marcantă a teatrului gălățean și fost director al Teatrului Dramatic „Fani Tardini”. Cu peste două sute de roluri în repertoriul național și internațional, Mihai Mihail a slujit scena timp de peste patru decenii, reușind să transfigureze în mod original și profund fiecare personaj interpretat.

Despre Codrin Boldea. Absolvent al UNATC „I.L. Caragiale”, secția Actorie, Codrin Boldea are un parcurs artistic solid. A colaborat cu teatre importante precum Metropolis, Teatrul de Comedie sau Teatrul Dramaturgilor Români. A primit Premiul de Debut la Gala UNITER 2018 pentru rolul Laertes în Hamlet, regia Victor Ioan Frunză, iar în 2025 a fost nominalizat din nou la Gala Premiilor UNITER pentru Premiul Cel mai bun actor în rol secundar, pentru rolurile din același spectacol ”Dragoste”. Este un actor complet – cu experiență în dans sportiv de performanță, percuționist pasionat și implicat în proiecte de film, regie și creație independentă. Din 2024 face parte din echipa Teatrului Anton Pann, iar publicul l-a putut vedea deja în ”Pietre în buzunar”; ”Dragoste” și ”Portugalia”. Premiile obținute confirmă valoarea acestui actor de excepție. Felicitări, Codrin Boldea! Felicitări echipei Teatrului Anton Pann și conducerii pentru alegerea și susținerea unor talente remarcabile!