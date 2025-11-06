Cardul european de sănătate, valabil 10 ani

Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea vine cu o veste bună pentru toți asigurații – prelungirea valabilității cardului de sănătate. Astfel, prin modificările legislative aduse de Legea nr. 163/2025 privind modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, pentru unele categorii de asigurați, perioada de valabilitate a cardului european se modifică (regula de bază fiind valabilitatea acestuia de doi ani de la data emiterii).

Așadar, pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari și care au împlinit vârsta de 65 de ani – valabilitatea cardului european este de 10 ani de la emitere. Pentru copii – valabilitatea cardului este pe perioada cuprinsă de la data emiterii până la data împlinirii vârstei de 18 ani.