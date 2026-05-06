Ursul pe o stradă din Dăești…

În cursul dimineții 5 mai, jandarmii vâlceni au intervenit în comuna Dăești, după ce, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, a fost semnalată prezența unui urs pe o stradă din localitate. La sosirea echipajului de jandarmi, animalul sălbatic nu se mai afla în zona locuită, acesta refugiindu-se în pădurea din apropiere. Prezența animalului a fost confirmată de imaginile video realizate de apelant, care surprindeau ursul pe una dintre străzile localității înainte de sosirea forțelor de ordine.

Pentru prevenirea oricărui risc, jandarmii au patrulat în zonă și au folosit semnalele acustice și luminoase ale autospecialei, pentru a se asigura că animalul nu mai reprezintă un pericol pentru populație.

Recomandăm cetățenilor ca, în cazul în care observă animale sălbatice în apropierea locuințelor:

*să păstreze distanța și să evite orice comportament care ar putea provoca animalul;

*să nu se apropie pentru a-l hrăni, fotografia sau filma, indiferent cât de inofensiv pare;

*să nu încerce îndepărtarea acestuia prin mijloace proprii;

*să anunțe de îndată autoritățile prin apel la 112.

Totodată, jandarmii reecomandă prudență sporită persoanelor care se deplasează în zonele limitrofe pădurilor, în special în intervalele orare cu vizibilitate redusă.