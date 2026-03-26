SCM RÂMNICU VÂLCEA BATE CSM BUCUREȘTI ÎN DEPLASARE ȘI SE CALIFICĂ ÎN FINAL FOUR AL CUPEI ROMÂNIEI

Victorie senzațională obținută de SCM Râmnicu Vâlcea împotriva campioanei CSM București. Vâlcencele au învins cu 32-27 chiar în sala Apollo din București, pentru o calificare glorioasă în Final Four-ul Cupei României la handbal feminin.

Cu o apărare incredibilă, care a anihilat puternica linia de 9 metri a bucureștencelor, SCM a fost în fața mereu. 15-12 la pauză pentru elevele lui Florentin Pera și toată lumea se întreba dacă vor rezista în ultimele 30 minute. Nu numai că au rezistat, dar au mărit continuu avantajul pe tabelă. S-a terminat 32-27 pentru vâlcence, urmare a unui joc în viteză pe atac, dublat de aceeași apărare solidă.

Marcatoarele SCM: Tuva Hove 10, Anniken Wollik 6, Julia Maidhof 6, Daphne Gautschi 4, Maria Lykkegaard 3, Mia Zschocke 2, Natașa Ljepoja 1.

În poartă, Agathe Quiniou a avut 8 intervenții, între care 2 lovituri de la 7 metri apărate.

