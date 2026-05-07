Eugen Neață, un nou demers parlamentar pentru modificarea legii privind certificatul ORNISS

În urmă cu mai mult timp, deputatul vâlcean social democrat, Eugen Neață, a inițiat o modificare legislativă care să facă dreptate celor cărora li s-a refuzat un document important, pe traseul evoluției lor profesionale. Refuzul documentului cu pricina pune stop evoluției profesionale a celui căruia i s-a refuzat.

Există poziții în statul român care nu pot fi ocupate fără certificatul ORNISS. Este acela care îi dă dreptul celui care îl obține să aibă acces la documente și la informații din categoria secretelor de stat. Problema sesizată de Neață și reclamată de cei afectați, nu este refuzul acestui certificat, ci absența oricărei motivații/explicații pentru refuz. El se comunică celui care a cerut și atâta tot. Fără nici un cuvânt în plus. Ceea ce naște extrem de multe controverse, suspiciuni și teorii ale conspirației. De la control asupra carierelor unora dintre noi și până la culoarea ochilor. De la manipulare și până la selecție pe criterii niciodată știute decât de grupul restrâns al celor care eliberează aceste hârtii atât de importante pentru cariera profesională a unora dintre noi.

„Eu înțeleg importanța certificatului ORNISS pentru siguranța statului român. Acum, mai mult decât oricând, jocul dur al statelor implicate în evenimentele mondiale în desfășurare arată cât de important este să ne protejăm interesele naționale și să le urmăm pentru a ne continua istoria cum se cuvine. Nu sunt un naiv. Doar cei responsabili cu adevărat de faptele lor pot primi încrederea accesului la informații sensibile și la secrete de stat. Doar că acest drept nu este o coroniță de premiant, ci un drept a cărui acordare sau respingere are nevoie de o minimă motivație, pentru cel care l-a cerut. Altfel, cel care îl primește se poate înflăcăra mai mult decât se cuvine și cel căruia îi este refuzat se poate prăbuși cu tot cu viitorul său. Două-trei vorbe, transmise direct, alături de accept sau de refuz nu sunt altceva decât un comportament civilizat al unei instituții aflată în comunicare cu un cetățean român.

Revin așadar cu inițiativa mea legislativă care impune instituției ce eliberează certificatele ORNISS să spună cele două-trei vorbe de susținere a acordului sau a respingerii acestui certificat. Data trecută, inițiativa legislativă formulată de mine pe acest subiect n-a ajuns la votul final cu un raport favorabil. Nu mai are importanță acum. Am depus o inițiativă nouă în primele luni ale acestui an și ea a primit deja avizul Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe, la finalul lunii aprilie. Sunt încrezător în succesul acestui demers parlamentar. El face dreptate într-un domeniu foarte sensibil. Până la capăt, cum se spune de obicei”, a precizat deputatul Eugen Neață.