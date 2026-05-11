CAS Vâlcea anunță începerea sesiunii de contractare cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale

A N U N Ț CONTRACTARE – sesiunea MAI 2026

În atenția furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale

Având în vedere:

– prevederile art. 197 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completătile ulterioare,

– prevederile Ordinului MS/CNAS Nr. 1857/30.05.2023_441/29.05.2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completătile ulterioare,

– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 91/2025 (art. III),

– adresa CNAS nr. HRM 3286/06.05.2026 privind derularea procesului de contractare pe toate domeniile de asistență medicală, cu excepția asistenței medicale spitalicești, pe parcursul lunii MAI 2026,

– adresa CNAS nr. HRM 2986/23.04.2026 – bugetul FNUASS pe anul 2026,

Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea organizează sesiune de contractare pentru toate domeniile de asistență medicală (cu excepția asistenței medicale spitalicești) pe parcursul lunii MAI 2026, conform următorului calendar de contractare:

11.05.2026 – Afișarea pe site/sediul CAS Vâlcea a anunțului de contractare

Etapa 1 – 18.05.2026 – 20.05.2026 – Transmiterea în format electronic a cererilor de intrare în contract însoțite de documentele necesare încheierii contractului/actului adițional

Etapa 2 – 21.05.2026 – 22.05.2026 – Verificarea documentelor transmise de către furnizori

Etapa 3 – 22.05.2026 – Afișarea pe site/sediul CAS Vâlcea a listelor cu furnizorii admiși/respinși

Etapa 4 – 22.05.2026 – 24.05.2026 – Depunerea contestațiilor

Etapa 5 – 25.05.2026 – Afișarea rezultatului contestațiilor pe site/sediul CAS Vâlcea

Etapa 6 – 26.05.2026 – 31.05.2026 – Încheierea contractelor/actelor adiționale la contracte

Informații privind procedura de depunere a documentelor necesare încheierii contractelor, lista documentelor necesare pentru încheierea contractelor/actelor adiționale, precum si formularele tipizate, se regasesc pe site-ul institutiei, https://cas.cnas.ro/casvl/informatii-furnizori/contractare

Documentele necesare încheierii contractelor/actelor adiționale se transmit în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătură electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului, pe adresele de email dedicate fiecăruia dintre domeniile de asistență medicală vizate (menționate pe site-ul CAS Vâlcea).

În cazul în care, furnizorii de servicii medicale transmit cererile însoţite de documentele menționate în mapa de contractare necesare încheierii şi negocierii contractelor/actelor adiționale la contracte, la alte termene decât cele stabilite şi comunicate de către CAS Vâlcea prin anunțul de contractare acestea nu vor fi luate în considerare.