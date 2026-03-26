TUVA HOVE VÂLCII A VISAT VICTORIA ÎMPOTRIVA CSM

Cu 10 goluri marcate, extrema dreaptă a strălucit pe parchetul sălii Apollo. Viteză și precizie, două dintre argumentele cu care Tuva a spulberat mai mereu apărarea campioanei CSM București.

La final de partidă, Tuva a declarat că a visat victoria echipei sale.

„A fost un joc foarte dificil. Simt că ambele echipe au pus la bătaie tot ce au avut mai bun. Astăzi am avut câteva intervenții foarte bune ale portarului, care a salvat multe mingi în spatele nostru, iar apoi am reușit să ne lansăm în atac și să profităm de ocazii. Noaptea trecută am visat că vom câștiga, dar nu am spus nimănui. Acum cred că sunt clarvăzătoare. A fost o zi foarte frumoasă”.