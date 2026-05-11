CAS Vâlcea încurajează furnizorii să dezvolte servicii medicale în zonele deficitare ale județului

Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea desfășoară sesiunea de contractare 2026 pentru furnizorii din toate domeniile de asistență medicală (cu excepția domeniului asistență medicală spitalicească), având ca obiectiv creșterea accesului populației la servicii medicale și reducerea dezechilibrelor existente între diferitele zone ale județului.



Conducerea instituției transmite un mesaj către furnizorii interesați să intre în relație contractuală cu CAS Vâlcea, în sensul orientării către localitățile unde există deficit de servicii medicale sau specialități insuficient acoperite.



„Ne dorim ca această sesiune de contractare să contribuie la dezvoltarea serviciilor medicale acolo unde nevoia este cea mai mare. Încurajăm furnizorii să se orienteze către comunitățile unde accesul pacienților la servicii medicale este redus, astfel încât să putem asigura un acces mai echitabil și mai apropiat de nevoile reale ale populației”, ne-a declarat Directorul General al CAS Vâlcea, ec. Alin-Costinel Voiculeț.



CAS Vâlcea precizează că procesul de contractare se desfășoară transparent, în conformitate cu prevederile legale și cu necesarul de servicii medicale stabilit la nivel județean.



Informațiile privind calendarul de contractare și documentele necesare sunt disponibile pe site-ul instituției.