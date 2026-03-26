Florentin Pera după a șaptea victorie împotriva CSM București: „VÂLCEA REVINE ÎN PRIM-PLANUL HANDBALULUI ROMÂNESC”

Antrenorul vâlcean Florentin Pera și-a felicitat jucătoarele la sfârșitul partidei CSM București – SCM Râmnicu Vâlcea, 27-32, care a consfințit calificarea echipei sale în Final Four-ul Cupei României la handbal feminin.

„Mulțumim Bunului Dumnezeu că, într-o zi de mare sărbătoare, am reușit o victorie muncită și extrem de importantă pentru orașul Râmnicu Vâlcea. Accederea în Final Four-ul Cupei României reprezintă revenirea în prim-plan a echipei SCM Râmnicu Vâlcea.

Felicitările merg către fete și întregul staff, iar un gând special de mulțumire pentru suporterii prezenți în sală, dar și pentru cei care ne-au susținut de acasă. Spiritul de echipă, determinarea din faza de apărare, disciplina tactică în atac și unitatea grupului au fost atuurile”, a spus Florentin Pera, după meci.

Aceasta a fost a șaptea victorie a lui Florentin Pera în partidele contra celor de la CSM București, în cariera sa.