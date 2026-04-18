CAMPIONATUL NAȚIONAL, JUNIOARE 1. SCM RÂMNICU VÂLCEA CÂȘTIGĂ PRIMA PARTIDĂ DE LA TURNEUL SEMIFINAL

Echipa de junioare 1 a clubului SCM Râmnicu Vâlcea a câștigat, vineri, prima partidă din cadrul turneului semifinal al Campionatului Național, grupa 4, de la Plopeni.

✌️Elevele lui Mia Rădoi și Catrinel Buinoiu au învins cu 28-22 pe ACS Olympic RFH.

👉Au jucat: Ștefania Aylin Dumitra 6, Andreea Vega 4, Sabina Șoltuz 3, Gyulia Puiu 3, Valentina Mihalcea 3, Maria Predoi 3, Andreea Enache 3, Natalia Grigorescu 2, Rebeca Matei 1, Alesia Sandu, Raluca Tițu, Sara Duțu, Patricia Brumaru. Portari: Sarra Constantin-1 paradă, Maria Bold 6 parade, Maria Vega 9 parade.

➡️Din grupa 4 mai fac parte CSM București și CSM Galați, în timp ce turneul semifinal adună 4 grupe.

📌Astăzi, SCM Râmnicu Vâlcea – CSM București, ora 15.

📌Duminică, SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Galați ora 12.