LIGA FLORILOR:

DESPRE SCM RÂMNICU VÂLCEA – GLORIA BISTRIȚA 23-24

‼️Refuz total ideea „blatului” dintre SCM Râmnicu Vâlcea și Gloria Bistrița, vehiculată probabil de suporterii CSM București sau de alți răuvoitori. Tensiune maximă pe parchet, orgolii nemăsurate, dar nespuse, izbucniri nefericite de ambele părți la final, imposibil de admis vreo înțelegere. Dacă vă uitați pe însemnările mele, scrie „se joacă la rupere” în ultimele două minute. Exclus, așadar.

‼️Cu o Julia Maidhof briliantă și o Agathe Quiniou perseverentă în mingi apărate, Vâlcea s-a desprins la o diferență nesperată, cu o apărare solidă. 8-1, în minutul 12, incredibil! Blocată total, Bistrița a mai pus câteva goluri pe tabelă, anihilate însă de reușitele lui Gautschi. Vâlcencele au dominat net primele 30 minute, în tonul ultimelor evoluții, cu determinare și încredere. Iar Gloria părea pierdută și titlul departe.

‼️Însă ritmul SCM s-a pierdut la jumătatea reprizei secunde. Posibil ca pauza de o lună să fi contribuit la micșorarea tonusului. Însă la fel de adevărat este că Gloria s-a apărat mult mai bine după pauză, iar Delgado a renăscut. Și sigur că atunci când poarta vâlceană nu a mai ținut, diversitatea atacurilor s-a redus. Astfel că la doar cele opt goluri vâlcene din repriza secundă a contribuit și stereotipia atacurilor, mai ales din minutul 40, doar pe centru. Au fost momentele în care luciditatea fugise dintre jucătoare, iar totul fusese dat în grija brațului puternic al lui Gautschi. Așa a fost posibilă remontada bistrițeană, nu-i vorbă o echipă cu jucătoare de excepție, cu o cotă superioară gazdelor. Și, până la urmă, Gloria Bistrița se apropie de un titlu pe care-l merită.

‼️Extremele vâlcene au fost foarte puțin folosite. Doar 4 acțiuni din extremă pe toată durata partidei, câte două acțiuni pe repriză. Tuva, una singură, ratată, iar Wollik a avut 3 acțiuni, un gol.

‼️SCM a avut 27 atacuri în prima repriză, cu 9 greșeli tehnice. Faptul că nu a fost sancționată pe tabelă, s-a datorat prestației excepționale a lui Quiniou, cu 8 intervenții. Apoi 24 atacuri în a doua, cu 5 greșeli tehnice. Dar a ratat momente esențiale pe final, un 7 metri apărat de Arruda și apoi un contraatac, care puteau duce partida în altă direcție.

‼️Vâlcea nu a marcat după cele două Time-Out din repriza a doua.

‼️Lipsa de inspirație s-a făcut observată și în ultimele 30 de secunde, când Vâlcea putea egala. Păcat, ar fi fost echitabil!

‼️Nicio jucătoare română nu a început partida pentru SCM, în timp ce Gloria a contat pe Seraficeanu și Ostase.

😆Pasa Cristinei Laslo către Florentin Pera, în repriza secundă, a trecut neobservată, în tensiunea partidei. Ca să ne destindem puțin.

👏Bravo pentru splendida coregrafie a galeriei vâlcene, un omagiu adus culturii handbalistice a Râmnicului Vâlcea. Felicitări și galeriei bistrițene, este atât de frumos să vezi o înfruntare de cântece și încurajări într-o sală cu handbal de clasă.

‼️SCM Râmnicu Vâlcea a arătat și ieri, cât și de-a lungul campionatului, că s-a bătut parte în parte cu puternicele din Liga Florilor și, măcar pentru moment, cu asta trebuie să rămână pasionații de handbal locali. Urmează partidele sezonului: semifinala Cupei și meciul de la Slatina.

‼️Rămân un adept al echilibrului și al fair-play-ului, atât pe teren și în tribune, dar și în ceea se scrie pe rețelele sociale.