Comunicat de presă

Finalizarea proiectului: „Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea – Lot 3”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță finalizarea proiectului “Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea – Lot 3”, finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea în calitate de Beneficiar au semnat contractul de finanțare nr. 135993/29.11.2022 pentru proiectul “Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea – Lot 3”.

Obiectivul proiectului îl reprezintă renovarea energetică moderată a două clădiri rezidențiale multifamiliale, respectiv blocul A4 – situat în Strada Lucefărului nr. 2 și blocul G117 – situat în Strada Grigore Procopiu nr.39, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea.

Principalele categorii de lucrări de intervenție realizate sunt:

Lucrări de reabilitare termică a anvelopei (izolarea termică a fațadei – partea vitrată, izolarea termică a fațadei – partea opacă, izolarea termică a soclului, izolarea termică a planșeului de peste ultimul nivel, închiderea balcoanelor, izolarea termică a planșeului peste subsol);

Lucrări de montare a sistemelor alternative de producere energie și înlocuirea sistemului de iluminat incandescent/fluorestent aferent părţilor comune;

Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum din subsol;

Amplasarea a 4 stații de încărcare pentru mașini electrice.

Impactul investiției:

Proiectul a avut ca efect creşterea eficienţei energetice a 2 blocuri de locuințe, ceea ce contribuie la scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră, la scăderea consumului anual de energie termică și electrică, și, implicit, la reducerea costurilor aferente acestor consumuri, la îmbunătățirea condițiilor de confort din imobil.

Valoarea totală a proiectului este 10.706.454,82 lei din care:

Valoarea eligibilă din PNRR: 10.706.454,82 lei

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR: 1.703.871,18 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 42 luni, conform contractului de finanțare, respectiv din data de 21.12.2022 până în 21.06.2026.

Cod proiect: C5-A3.1-11

Date de contact: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Strada General Praporgescu, nr. 14, Județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea Telefon: 0250.731.016; Fax: 0250.731.843, Website: www.primariavl.ro, E-mail: primaria@primariavl.ro

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.