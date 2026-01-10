Percheziții la Mădulari. Două arme și peste 2000 de proiectile din metal și plastic au fost confiscate

În dimineața zilei de 9 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, prin Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, pe raza comunei Mădulari, județul Vâlcea, la domiciliul unui bărbat de 39 de ani. Cu ocazia perchezițiilor domiciliare, a fost identificată o armă neletală scurtă, tip pistol, cu caracteristici specifice unei arme supuse autorizării, precum și 1.423 de proiectile metalice aferente.

De asemenea, a fost identificată și o armă lungă, tip pușcă, fără marcă și calibru, cu încărcător detașabil, prevăzută cu lunetă, trăgaci și sistem de asigurare, precum și aproximativ 850 de proiectile din plastic. Ambele arme, împreună cu muniția aferentă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase vor continua activitățile specifice pentru prevenirea și combaterea faptelor ce aduc atingere siguranței publice.