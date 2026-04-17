Cutia milei pe mâna hoților

Acum câteva zile (14 aprilie, n.r.) Poliția municipiului Râmnicu Vâlcea a fost sesizată, prin apel la 112, de către reprezentantul unei unități de cult din municipiu, cu privire la faptul că un bărbat ar fi sustras suma de aproximativ 8.000 de lei din două cutii de donații amplasate în interiorul lăcașului de cult, prin forțarea acestora.

Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea au identificat un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din municipiul București, care corespundea semnalmentelor fizionomice și vestimentare ale autorului surprins în momentul comiterii faptei. Acesta a fost depistat, iar în urma controlului corporal și al bagajelor pe care le avea asupra sa au fost identificate obiecte care ar fi fost utilizate la comiterea infracțiunii.

Din probatoriul administrat, s-a stabilit că bărbatul este bănuit și de comiterea unei alte infracțiuni de furt, săvârșită la data de 7 aprilie 2026, de la un alt lăcaș de cult din municipiul Râmnicu Vâlcea. Prejudiciul a fost recuperat, iar bărbatul va ajunge, cel mai probabil, după gratii.