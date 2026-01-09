Patru tineri au împărțit pumni și picioare, polițiștii cătușe…

• un bărbat de 24 de ani a fost bătut și jefuit de patru tineri; toți au fost arestați

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea au reținut pentru 24 de ore, în cursul zilei de ieri și al nopții trecute, trei bărbați cu vârste de 22 și 27 de ani, din județul Vâlcea, cercetați pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, furt calificat, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în noaptea de 3 spre 4 ianuarie 2026, în jurul orei 00:30, patru persoane ar fi agresat fizic un tânăr de 24 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, lovindu-l cu pumnii, picioarele și cu o sticlă, provocându-i leziuni ce au necesitat îngrijiri medicale. În timpul agresiunii, victimei i-ar fi căzut din buzunare telefonul mobil și suma de aproximativ 1.500 de lei, bunuri pe care agresorii și le-ar fi însușit, după care au părăsit locul faptei.

Ulterior, când persoana vătămată a ieșit în stradă pentru a solicita ajutor, un conducător auto a intervenit, fiind la rândul său agresat de către aceștia, care ar fi provocat distrugeri și autoturismului acestuia.

Imediat după primirea apelului, a fost constituită o echipă operativă care s-a deplasat la fața locului și a efectuat verificări. Sub coordonarea directă a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, polițiștii au desfășurat activități operative neîntrerupte pentru depistarea și identificarea persoanelor implicate. În urma verificărilor, a fost stabilită identitatea acestora, fiind conduși la sediul Poliției în baza mandatelor de aducere emise pe numele lor.

Ca urmare a administrării probatoriului, polițiștii Biroului de Investigații Criminale au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de cei trei bărbați, aceștia fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Vâlcea. După finalizarea măsurii de reținere, cele trei persoane urmează a fi prezentate unității de parchet competente, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun.

În această dimineață, polițiștii au identificat și cea de-a patra persoană, aceasta fiind condusă la sediul Poliției pentru continuarea cercetărilor. În continuarea cercetărilor, sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea au reținut pentru 24 de ore și cea de-a patra persoană implicată.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea transmite un mesaj ferm privind toleranța zero față de faptele de violență și asigură cetățenii că polițiștii acționează permanent pentru protejarea comunității și menținerea siguranței publice.