A TREIA VICTORIE CONSECUTIVĂ PENTRU CS VÂLCEA ÎN LIGA NAȚIONALĂ: 96-69 LA GALAȚI

Succes confortabil și previzibil pentru CS Vâlcea 1924 în deplasarea de la Galați, contând pentru runda 16. Al treilea la rând pentru vâlceni, la scor de jucat cu cifrele, 96-69(30-24, 21-15, 22-14, 23-16). Urmare a acesteia, echipa antrenată de Ciprian Enache și Roberto Blanco înregistrează o statistică de 8 victorii și 6 înfrângeri, cu care continuă ascensiunea în Liga Națională. Deocamdată, locul 9, dar cu o partidă în mână, adică restanța cu Craiova și un meci facil cu Târgu Jiu, perspectiva de arată promițătoare în ceea ce privește locurile de play-off.

Marcatorii de la Galați au fost : Jenkins 23, McCaffery 19, Lecomte 12, Uță 10, Casale 6, Harris 6, Nicoară 6, Tohătan 6, Gabriel 5, Boghean 2, Rotaru 1.

Pe 16 ianuarie, în sala Traian, CS Vâlcea 1924 – CSM Târgu Jiu.