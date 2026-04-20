Două tiruri s-au ciocnit la Brezoi

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, de descarcerare și prim ajutor la un accident rutier produs în localitatea Brezoi, DN 7. S-au deplasat de urgență la locul evenimentului rutier forțe din cadrul Stației de Pompieri Brezoi și Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de descarcerare, o ambulanță SMURD și o autospecială CBRN, precum și 2 ambulanțe aparținând SAJ.

Echipajele operative sosite la fața locului au constatat că în accident sunt implicate două autotrenuri, iar o persoană este încarcerată. S-a procedat cu celeritate la extragerea persoanei încarcerate, care a fost predată, conștientă, echipajelor medicale prezente la fața locului.

La fața locului au intervenit și polițiștii rutieri pentru gestionarea situației și efectuarea verificărilor specifice. Aceștia recomandă participanților la trafic să circule cu prudență, (drum momentan blocat)să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să adapteze viteza la condițiile de drum.