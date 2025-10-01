Ordinul Asistenților Vâlcea începe eliberarea avizelor de libera practică pentru 2026

Începând de astăzi (01.10.2025, n.r.), OAMGMAMR – Filiala Vâlcea, va începe procedura de eliberarea avizelor de liberă practică, pentru anul 2026.

Documente necesare:

Certificat de membru în original Carte de identitate (în copie) Polita de asigurare malpraxis pentru anul 2026 (cu valabilitate de la 01.01.2026 – 31.12.2026), în funcție de categoria de angajator, încheiata individual, si nu în comun

NOTĂ : Categoriile de angajatori si limitele de asigurare corespunzatoare, sunt prevazute in Hotararea Consiliului Național al O.A.M.G.M.A.M.R. nr. 37/2024.

Extras din Revisal (Raport per salariat) semnat și ștampilat – termen de valabilitate 30 zile de la data eliberării Fluturaș de salariu, în cazul unitatilor în care se reține cotizația pe ștatul de plată

în cazul în care nu se reține cotizatia de membru pe ștatul de plată, aceasta se poate achita cu cardul, la sediul Filialei, sau, la Cec Bank Valcea, pe baza unei delegatii eliberate de organizatia profesionala.

După caz, alte documente: documente schimbare nume, absolvire nouă specialitate, diploma examen grad principal, decizii suspendare/incetare contract de muncă, decizii suspendare/revenire în activitate

FOARTE IMPORTANT!

Asistenții medicali care îndeplinesc conditiile prevazute de lege si se prezintă cu toate documentele necesare, până la data de 31.12.2025 , vor primi avizul cu valabilitate începând cu 01.01.2026 .

Asistenților medicali care se prezintă după data de 31.12.2025, li se va elibera aviz de liberă practică, cu valabilitate de la data la care se prezintă la sediul Filialei, având toate documentele solicitate, cu conditia îndeplinirii și a celorlalte prevederi legale.