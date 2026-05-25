Alin Voiculeț, director general CAS Vâlcea: „Finanțarea trebuie să urmeze pacientul și serviciul medical”

Sistemul sanitar românesc se află într-un proces continuu de adaptare la nevoile reale ale pacienților și la provocările generate de creșterea cererii de servicii medicale. În acest context, măsurile recente de reformă anunțate la nivel național aduc în prim-plan un principiu esențial: finanțarea trebuie să urmeze pacientul și actul medical efectiv realizat. Noua abordare propune trecerea de la un model predominant orientat către infrastructură și capacitate teoretică la un model care valorifică activitatea medicală efectivă, numărul pacienților tratați și performanța furnizorilor de servicii medicale. Obiectivul este ca resursele financiare să fie direcționate acolo unde există activitate medicală reală și nevoi concrete ale populației.

„Pentru pacienți, o astfel de orientare poate însemna acces mai bun la servicii medicale, o utilizare mai eficientă a resurselor disponibile și o organizare a sistemului mai apropiată de realitățile fiecărei comunități. În același timp, furnizorii care desfășoară activitate intensă și gestionează un număr ridicat de cazuri pot beneficia de mecanisme de finanțare mai corelate cu serviciile efectiv acordate.

Un alt element important îl reprezintă flexibilizarea organizării structurilor spitalicești și adaptarea planificării paturilor la necesitățile reale ale populației. Utilizarea eficientă a resurselor medicale trebuie să aibă la bază analiza indicatorilor de activitate și a nevoilor de sănătate identificate la nivel local și județean, astfel încât serviciile să fie disponibile acolo unde sunt necesare.

Din perspectiva Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea, orice măsură care contribuie la creșterea accesului pacienților la servicii medicale, la utilizarea eficientă a fondurilor publice și la stimularea performanței în sistemul sanitar reprezintă un pas important către consolidarea încrederii cetățenilor în serviciile medicale finanțate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

În același timp, reformele trebuie să fie însoțite de investiții continue în infrastructura medicală, digitalizare și dezvoltarea resurselor umane. Modernizarea spitalelor, extinderea serviciilor digitale și crearea unor mecanisme care să încurajeze performanța sunt condiții esențiale pentru un sistem medical capabil să răspundă eficient nevoilor actuale și viitoare ale populației.

Cred că succesul oricărei reforme se măsoară prin efectele resimțite de pacient: acces mai rapid la servicii, trasee medicale mai simple, condiții mai bune de îngrijire și o utilizare responsabilă a resurselor publice. Acestea trebuie să rămână reperele fundamentale ale dezvoltării sistemului de sănătate din România”, ne-a declarat ec. Alin – Costinel VOICULEȚ, Director General al CAS Vâlcea.