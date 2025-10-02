104-67. CS VÂLCEA 1924 FACE SCOR CU GALAȚI ÎN PRIMA ETAPĂ A LNBM.

🏀După un prim sfert moale, baschetbaliștii vâlceni și-au subordonat adversarul și au câștigat categoric. Între cei unsprezece marcatori ai Vâlcii, Cornelius Hudson a fost principalul, cu 19 puncte,

➡️Altfel, în ceea ce putem numi surpriza etapei, Dinamo București a câștigat la Voluntari cu 96-93. Fostul vâlcean Radu Vîrnā a fost în vârful marcatorilor dinamoviști, cu 21 puncte.

➡️În Eurocup, a doua competiție europeană, U-BT Cluj-Napoca a pierdut acasă, 90-98, cu Bakcesehir Kol, ratând tocmai ultimul sfert, minus nouă.