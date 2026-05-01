CAS VÂLCEA a raportat peste 1 milion de consultații în medicina de familie și 1,3 milioane de investigații paraclinice

• În spatele acestor cifre se află o realitate care nu mai poate fi ignorată: deficit major de medici în anumite specialități și lipsa serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu

Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea a prezentat bilanțul activității pentru anul 2025, evidențiind un volum ridicat de servicii medicale acordate populației și consolidarea accesului echitabil la îngrijiri de sănătate la nivelul județului.

Potrivit raportului, postat pe site-ul instituției la adresa https://cas.cnas.ro/casvl, în anul 2025, CAS Vâlcea a derulat 453 de contracte cu furnizori de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, acoperind aproape toate domeniile de asistență medicală. Activitatea desfășurată a permis acordarea a peste 1 milion de consultații în medicina de familie, aproximativ 570.000 de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate și peste 1,3 milioane de investigații paraclinice.

În același timp, accesul la tratamente a fost menținut pentru peste 190.000 de pacienți, prin asigurarea continuității programelor de medicamente compensate și gratuite.

Reprezentanții instituției subliniază că anul 2025 a fost marcat de adaptarea rapidă la modificările legislative, utilizarea eficientă a fondurilor din FNUASS și continuarea procesului de digitalizare și debirocratizare a serviciilor.

„Anul 2025 a fost un an al continuității și al responsabilității. Ne-am concentrat pe asigurarea accesului echitabil la servicii medicale de calitate, pe utilizarea eficientă a resurselor și pe modernizarea proceselor. Rămânem dedicați misiunii noastre și vom continua să lucrăm cu profesionalism, transparență și respect pentru fiecare asigurat. Sănătatea vâlcenilor este și va rămâne prioritatea noastră”, ne-a declarat ec. Alin-Costinel Voiculeț, Directorul General al CAS Vâlcea.

Cu toate acestea, raportul evidențiază și o serie de provocări importante, printre care deficitul de medici în anumite specialități, în special în mediul rural, precum și lipsa serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu.

Conducerea CAS Vâlcea anunță că, în perioada următoare, va continua demersurile pentru dezvoltarea rețelei de servicii medicale, creșterea accesului populației la îngrijiri și consolidarea parteneriatelor cu furnizorii din sistemul de sănătate.

„Prin măsurile implementate și direcțiile asumate, instituția își propune să contribuie activ la construirea unui sistem de sănătate mai accesibil, mai eficient și orientat către nevoile reale ale pacienților”, a conchis Alin Voiculeț.