Ambasadorul Chinei a fost primit cu pâine și sare la Primăria Râmnicului

• .S. Chen Feng: „Județul Vâlcea este foarte frumos, cu vitalitate, resurse bogate și mă aștept la o colaborare cât mai bună” • Primarul Mircia Gutău: „Apreciez tenacitatea și seriozitatea poporului chinez” «xiè xiè»

După ce în decembrie 2025 ambasadorul celei mai mari democrații de pe glob – India, a vizitat Râmnicu Vâlcea, vineri, 22 mai, a fost rândul reprezentantului diplomatic al celei mai populate țări din lume să fie oaspetele Primăriei municipiului. Excelența Sa Domnul Chen Feng, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, însoțit de oficiali ai misiunii diplomatice, a avut o întâlnire de peste o oră cu primarul Mircia Gutău, președintele Consiliului Județean Constantin Rădulescu, președintele Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Bociu (vâlcean de origine și susținător fervent al intensificării schimburilor economice româno-chineze), precum și oameni de afaceri din partea unor companii reprezentative pentru județul Vâlcea, într-un demers inițiat de Centrul de Afaceri România – China.

În cadrul întâlnirii, primarul Mircia Gutău a făcut o prezentare sintetică a municipiului, evidențiind disponibilitatea pentru colaborare și oportunitățile de investiții existente pe plan local, iar ambasadorul RPC a prezentat direcțiile sale de acțiune în vederea creșterii nivelului de colaborare între cele două țări. Totodată, reprezentantul Chinei la București a anunțat că va sprijini direct înfrățirea între Râmnicu Vâlcea și Dujiangyan, capitala provinciei Sichuan, convins fiind că asemănările dintre cele două orașe vor sta la baza stabilirii unor legături economice și culturale solide și de durată.

Diplomatul chinez se află de joi în Vâlcea, unde a avut o serie de întâlniri și vizite la companii din Drăgășani și din județ, iar de la începutul acestui an a efectuat vizite similare în județele Gorj, Botoșani, Suceava și Cluj.