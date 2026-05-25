Guvern de la Cotroceni?

Consultările la Cotroceni continuă. Declarațiile antagonice, la ieșirea de la consultări, continuă. Vrem la guvernare, dar nu cu ăia, și în nici un caz cu ăla prim-ministru; dacă ăia sunt la guvernare, noi mergem în opoziție; alegerile anticipate sunt excluse pentru că Parlamentul ar trebui să-și voteze singur dizolvarea, ceea ce este un nonsens; nici nu se pune problema unui guvern de tehnocrați, așa ceva nu este fezabil, auzim pe toate canalele. În acest context, propunerea de premier care să formeze noul guvern întârzie. Se împlinesc acuși 45 de zile și scadența bate la ușă. Interimatul trebuie să înceteze. Nimeni nu știe ce va urma. O singură constantă se desprinde: excluderea partidelor extremiste de la guvernare, prin declarații repetate ale președintelui. Chiar dacă sunt și voci care susțin că trebuie să trecem mai întâi prin boală ca să căpătăm anticorpi.

În confuzia generală care se degajă din poziționarea actorilor politici, o știre mi-a atras atenția. Aparent, n-are legătură cu formarea guvernului. Aparent. A trecut cumva pe sub radar și puțină lume i-a acordat atenția cuvenită. Mie mi-a sunat ca o testare a pieței pentru noua investitură. Administrația Prezidențială a anunțat vineri, 22 mai, că Partidul Social Democrat (PSD), Partidul Național Liberal (PNL), Uniunea Salvați România (USR) și Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) au semnat un acord politic prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării în sectorul public până la finalul actualei sesiuni parlamentare. Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), de care depinde accesarea a peste 700 de milioane de euro, iar termenul de îndeplinire este 1 iulie 2026.

Întâmplător, cele menționate sunt partidele din fostul arc guvernamental. Declarațiile președintelui privind refacerea coaliției, deși nimeni nu vede cum, primesc de data asta o înfățișare concretă. De ce spun că este o testare a pieței? Pentru că în lipsa unui consens între partide, noua conducere a guvernului s-ar putea muta de la Palatul Victoria la Palatul Cotroceni. Adică să fie investit un guvern de tehnocrați, eventual condus de un consilier al președintelui Nicușor Dan, și guvernat prin pacturi negociate de administrația prezidențială. Este asta o soluție? Îl vedeți pe Nicușor implicându-se mai mult în treburile economice? Deocamdată, ce observ este o dezamăgire profundă a electoratului de dreapta, concomitent cu o apreciere în creștere din partea electoratului de stânga. Președintele a abandonat lupta cu corupția ca să-i mângâie pe creștet pe pesediști, spun gurile rele. E o surpriză plăcută prin imparțialitatea de care dă dovadă, se aude dinspre tabăra PSD. Să fie oare o stratagemă pentru a-i subordona pe toți? Timpul va lămuri dacă așa stau lucrurile. Până acum nu s-a încadrat în tiparul de președinte-jucător, deși marinarul Băsescu s-a oferit să-i dea câteva sfaturi. E adevărat, nesolicitate.